Novità nella Questura di Sassari. Dal 13 febbraio il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Bibiana Pala, ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua, succedendo al Primo Dirigente della Polizia di Stato Fortunato Marazzitta, promosso al grado superiore.

La dottoressa Pala, entrata in Polizia nel 2002, dopo il corso di formazione come prima assegnazione è stata inviata presso il CAIP di Abbasanta fino al febbraio del 2007 quando è stata trasferita presso la Questura di Sassari. Il primo incarico ricoperto è stato quello di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, poi quello di Dirigente della Squadra Mobile e per ultimo quello di Dirigente dell’Ufficio Gabinetto. Nell’ottobre 2021 è stata trasferita alla Questura di Cagliari, dove ha ricoperto l’incarico di Capo Gabinetto fino al 12 febbraio scorso.