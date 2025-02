È stato sorpreso a trasportare 157 Kg di gambero rosso e viola senza registrazione sul logbook elettronico richiesto dalla legge.

A causa delle cattive condizioni meteorologiche, il peschereccio d'altura è stato però costretto ad attraccare a Golfo Aranci, dove è stata ispezionato e sanzionato dalla Guardia Costiera. Oltre alla mancata compilazione del logbook, il comandante è stato multato per non aver registrato correttamente i prodotti congelati a bordo, per un totale di 4.000 euro.

Come sanzione aggiuntiva, sono stati assegnati tre punti sia alla licenza del peschereccio che al suo comandante. Il pescato sequestrato è stato sottoposto all'esame dei veterinari dell'Asl di Olbia per garantirne la sicurezza e la qualità alimentare.