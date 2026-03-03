L’indisponibilità dell’impianto convenzionato per lo smaltimento dei rifiuti elettronici sta causando criticità nei centri maggiori dell’Isola, a partire da Cagliari e Sassari.

Nel capoluogo sardo il conferimento dei Raee è sospeso fino a mercoledì 11 marzo compreso. Lo stop riguarda gli ecocentri di viale Sant’Elia e via San Paolo, le isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia, oltre al servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti.

Fino a quella data non potranno essere smaltiti televisori e monitor, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, pile e batterie di ogni tipo e dimensione, così come i piccoli elettrodomestici: asciugacapelli, telefoni, personal computer, stampanti, frullatori e altri dispositivi analoghi.

Situazione diversa a Sassari, dove – salvo ulteriori imprevisti – il servizio dovrebbe riprendere il 9 marzo. Fino ad allora restano sospesi sia il ritiro su prenotazione tramite numero verde sia il conferimento nei centri di raccolta e nelle isole ecologiche mobili di apparecchi come aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, computer completi di unità centrale e accessori, stampanti, fax, cellulari, videoregistratori e radio.

Continuerà invece regolarmente la raccolta delle altre categorie di Raee, tra cui frigoriferi, cucine, lavatrici, lavastoviglie, monitor, televisori e tubi fluorescenti