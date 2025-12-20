Un bambino di 10 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes, nel comune di Malles (Bolzano), dopo essere precipitato da una roccia per diverse decine di metri. Con lui c’era un amico di 11 anni, rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi alpini della Guardia di Finanza, con squadre a terra e l’elicottero, a bordo del quale era presente il tecnico dell’elisoccorso. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’amico è stato invece recuperato e assistito sul luogo dell’incidente.

Le autorità stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.