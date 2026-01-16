Muros punta con decisione su sport, salute e socialità. È stato ufficialmente affidato alla ditta Valegroup Sempreverde S.r.l. l’intervento di riqualificazione dell’area fitness di via Papa Giovanni XXIII, che sarà trasformata in un moderno spazio dedicato all’attività fisica all’aria aperta, sicuro e accessibile a tutti.

L’opera rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu. Dopo un primo intervento che ha consentito l’installazione di nuove attrezzature sportive grazie a un finanziamento di 20 mila euro del Dipartimento per lo Sport, la Giunta ha scelto di rafforzare l’investimento con ulteriori 65 mila euro, stanziati interamente da fondi comunali, per completare il restyling dell’area.

Il progetto prevede la posa di un manto sintetico di ultima generazione, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di nuove fontanelle, fioriere, panchine e altri arredi urbani. L’obiettivo è quello di creare uno spazio accogliente e funzionale, fruibile da sportivi di ogni età e utilizzabile in qualsiasi momento della giornata.

“Vogliamo che Muros sia un paese a misura di famiglia e di sportivo - dichiara con orgoglio il Sindaco Federico Tolu -. L’idea è quella di garantire l’accesso libero a tutti, ma stiamo già lavorando per stipulare convenzioni con le associazioni sportive locali, affinché le potenzialità di questo parco siano sfruttate al massimo attraverso attività e iniziative professionali.”

L’intervento in via Papa Giovanni XXIII non è un caso isolato, ma rappresenta il tassello finale di una strategia lungimirante che ha visto l’Amministrazione impegnata su più fronti. Con circa 500 mila euro già investiti per la riqualificazione del parco giochi di via Antonio Segni, del parco di Monte Muros e del parco “Su Corrale”, l’attuale esecutivo chiude ufficialmente il cerchio sulla messa in sicurezza e valorizzazione di tutte le aree verdi del territorio comunale per le quali si attende la bella stagione per le inaugurazioni ufficiali.

“Con questo cantiere portiamo a compimento un quadro organico di interventi senza precedenti per il nostro Comune - conclude il Sindaco -. Restituiamo alla comunità spazi decorosi e sicuri, dimostrando che una gestione oculata del bilancio può produrre risultati concreti e immediati per la qualità della vita dei residenti".