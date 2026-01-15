Armi, munizioni e un consistente quantitativo di droga nascosti nelle abitazioni. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Ittiri, dove nella mattinata dello scorso 13 gennaio due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione dei Carabinieri di Ittiri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alghero e della Stazione Carabinieri di Romana. L’intervento è scattato al termine di una rapida attività investigativa che ha portato a una serie di perquisizioni domiciliari.

Durante i controlli, anche grazie al contributo delle unità cinofile specializzate, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale e sostanze stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati un fucile a doppietta, una pistola scacciacani modificata e priva di tappo rosso, una pistola ad aria compressa, 138 munizioni di vario calibro, parti meccaniche riconducibili ad armi da fuoco e due coltelli.

Sul fronte della droga, i militari hanno trovato circa 7 grammi di cocaina e quasi 800 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno fatto scattare l’ipotesi di spaccio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, sono stati trasferiti nel carcere di Bancali, dove restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria.