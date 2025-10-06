Notte di violenza nel weekend a Montesarchio (Benevento), dove fra sabato e domenica un 17enne è finito in coma dopo uno scontro brutale.

Secondo una prima ricostruzione, due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro (il 17enne) è in gravissime condizioni. Il ragazzo, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball ed ha riportato lo sfondamento del cranio.

Sul posto l'intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasferito presso l'ospedale San Pio di Benevento con prognosi riservata e in coma farmacologico.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Montesarchio.



