È stato sorpreso all'esterno dalla sua abitazione mentre violava gli arresti domiciliari a cui era sottoposto, così, durante la notte appena trascorsa, un uomo di 45 anni è stato arrestato a Capoterra dai Carabinieri della Stazione di Assemini.

Durante una normale pattuglia a Capoterra, i militari hanno notato l'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava per strada con un atteggiamento apparentemente indifferente. Dopo averlo riconosciuto, sono tornati indietro per verificare la sua identità e se aveva il permesso di allontanarsi dalla sua abitazione per motivi specifici. È emerso che l'uomo si trovava fuori casa senza autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria, violando così le prescrizioni imposte.

Una volta fermato, l'uomo è stato portato alla Stazione Carabinieri per le procedure standard. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria, è stato di nuovo posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio che si terrà questa mattina con procedura direttissima.