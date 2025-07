Due persone sono rimaste ferite in un incidente lungo la statale 125 Var a Sinnai, che ha causato la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Due auto si sono scontrate per motivi ancora da chiarire, con una di esse che si è ribaltata al chilometro 12,500. I soccorsi sono stati prontamente attivati, coinvolgendo i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale e il personale Anas. La situazione ha richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale per consentire l'intervento dei soccorritori e il recupero dei veicoli coinvolti.

I due feriti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale e fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Attualmente, il personale Anas e la polizia stradale sono sul posto per gestire il traffico e investigare sulla dinamica dell'incidente.