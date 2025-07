Le pesantissime accuse di violenza sessuale aggravata e stalking nei confronti di una studentessa minorenne di un istituto della provincia di Nuoro in cui era impiegato, gravano su un collaboratore scolastico 50enne, arrestato dalla Polizia in base a un ordine di arresti domiciliari emesso dal Gip del Tribunale di Nuoro.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbero avvenuti diversi episodi con comportamenti inappropriati che risalgono a circa due mesi fa, mentre la scuola era ancora in sessione. La giovane ha denunciato l'accaduto alla dirigenza scolastica che ha prontamente coinvolto le autorità competenti, dando il via a un'indagine condotta dalla procura della Repubblica di Nuoro in collaborazione con la Squadra Mobile.

Attualmente, il procedimento legale contro l'imputato è in corso nella fase delle indagini preliminari e gli inquirenti non escludono l'eventualità di ulteriori sviluppi nell'indagine.