In vista della prossima missione in Libano, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia ha ricevuto a Palazzo Ducale i vertici della Brigata “Sassari”. All’incontro hanno preso parte il comandante, generale di brigata Andrea Fraticelli, e il comandante del 152° Reggimento fanteria “Sassari”, colonnello Luigi Carlà.

Il confronto si è svolto a poche settimane dalla partenza del contingente che sarà impegnato in territorio libanese nell’ambito di una missione sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il sindaco ha voluto esprimere la propria riconoscenza per l’attività svolta dalla Brigata anche in contesti internazionali, sottolineandone il contributo nell’interesse della pace.

Un ringraziamento formulato non solo a titolo personale, ma anche a nome dell’amministrazione comunale, della città e dell’intera comunità della Città Metropolitana di Sassari.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha consegnato al comandante il crest del Comune di Sassari e una lettera indirizzata al sindaco di Tiro, città in cui opererà il contingente multinazionale guidato dalla Brigata “Sassari”.