Quindici giorni di chiusura per "Le Iene", il noto locale sassarese teatro di un episodio di violenza culminato con il ferimento di un minorenne nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre. La sospensione della licenza è stata disposta nella giornata di ieri dalla Questura, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo una grave aggressione avvenuta nei pressi dell'ingresso dell'esercizio.

La vicenda ha coinvolto diversi gruppi di ragazzi e sarebbe iniziata proprio all'interno del locale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, uno dei giovani presenti, in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di alcol, avrebbe iniziato a tenere comportamenti particolarmente molesti, tanto da rendere necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza, che lo hanno allontanato.

La situazione è poi degenerata all'esterno, dove è scoppiata una rissa. Nel corso dell'aggressione un ragazzo minorenne è stato colpito con un'arma da punta e da taglio, riportando gravi ferite al torace e a una gamba. Le condizioni del giovane hanno reso necessario il ricovero in ospedale con prognosi riservata.

Il presunto responsabile dell'accoltellamento sarebbe stato individuato nel giovane precedentemente allontanato dal personale di sicurezza, il 19enne di Sorso Alessio Tonzanu. Il suo stato di alterazione, secondo quanto riferito dalla Questura, sarebbe stato confermato anche dagli accertamenti effettuati in ospedale.

La sospensione della licenza ha carattere preventivo e non costituisce una sanzione nei confronti del gestore, ma mira a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, impedendo il ripetersi di episodi analoghi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e prevede l'affissione all'esterno del locale di un cartello con la dicitura: «Chiuso per disposizione del Questore, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.».