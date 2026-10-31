Un volo d’emergenza da Cagliari a Venezia per consentire a una donna di 50 anni di raggiungere tempestivamente l’ospedale e ricevere le cure necessarie. L’intervento è stato effettuato nella serata di ieri da un Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a Roma Ciampino, per trasferire la paziente dall’ospedale Brotzu di Cagliari all’Azienda ospedaliera universitaria di Padova.

Il volo salvavita, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato, si è reso necessario per garantire il trasferimento urgente della donna, di nazionalità italiana. La paziente è stata imbarcata nello scalo di Cagliari e durante il viaggio è rimasta sotto la supervisione di un’équipe medica, che l’ha assistita per tutta la durata del volo.

Una volta atterrato all’aeroporto di Venezia, il personale sanitario presente sul posto ha preso in carico la donna, affidandola a un’ambulanza per il successivo trasferimento nella struttura ospedaliera padovana.

L’operazione rientra nelle attività di trasporto sanitario urgente svolte dall’Aeronautica Militare, che mette a disposizione i propri velivoli per consentire il trasferimento rapido di pazienti in condizioni critiche o che necessitano di cure specialistiche non disponibili nella struttura di provenienza.