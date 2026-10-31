Un volo di decine di metri in una scarpata, poi i soccorsi e il difficile recupero del corpo dalle lamiere. È morto così un ragazzo di 16 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre nel territorio di Molini di Triora, in provincia di Imperia.

Il giovane viaggiava in auto insieme al padre quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo in un dirupo. Nell'impatto il genitore sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre il figlio è rimasto intrappolato all'interno della vettura, precipitata per decine di metri.

L'allarme è scattato poco prima delle 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in un'operazione particolarmente complessa per raggiungere il punto in cui era finita l'auto e liberare il corpo del ragazzo dalle lamiere. Per il sedicenne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Il padre, rimasto ferito in maniera lieve ma in forte stato di shock per quanto accaduto, è stato soccorso e trasferito in ospedale con l'elicottero. Restano da ricostruire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.