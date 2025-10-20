La comunità di Ghilarza è sconvolta per la tragica scomparsa di Nicola Atzori, il giovane di 20 anni morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 15, nei pressi di Nughedu Santa Vittoria. Un ragazzo solare, appassionato di sport e molto conosciuto in paese, dove in queste ore il dolore è palpabile.

Nicola viaggiava a bordo di una Volkswagen Tiguan insieme ad altri tre amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha perso il controllo in prossimità di una curva, finendo contro il guardrail, poi contro un albero, e infine ribaltandosi. I primi soccorsi sono arrivati da due vigili del fuoco in pensione che, per puro caso, si trovavano a passare in quel momento. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri occupanti del veicolo sono stati trasportati in ospedale con ferite di diversa entità.

A Ghilarza la notizia si è diffusa all’alba, lasciando attoniti familiari, amici e conoscenti. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale:

“L’Amministrazione di Ghilarza si stringe attorno alla famiglia di Nicola Atzori, nostro concittadino, giovane vittima di un incidente stradale in cui stanotte ha perso la vita. In questo momento di dolore e cordoglio profondi vengono sospesi tutti gli eventi previsti a Ghilarza e Zuri per le Giornate del Romanico".

Il dolore ha raggiunto anche il mondo sportivo locale: “Tutto il Basket Ghilarza si stringe attorno alla famiglia di Nicola”, si legge in un post pubblicato dalla società dove Nicola giocò.