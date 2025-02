È stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato nelle campagne vicino a Sassari in possesso di 1,3 kg di cocaina, 0,5 kg di hashish e circa 23.000 euro in contanti ed è stato così arrestato per possesso e la vendita di droghe.

L'operazione, scaturita da approfondite indagini, è stata condotta nei confronti di un uomo di Sassari, a lungo sospettato di traffico di sostanze illegali.

L'arrestato è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bancali in attesa dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.