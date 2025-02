Il Carnevale entra nel vivo e questo fine settimana la Sardegna si prepara a offrire un mix unico di folklore, spettacolo e tradizione. Dai rituali ancestrali alle sfide più spettacolari, gli eventi in programma promettono emozioni autentiche.

Ecco gli eventi che noi vi consigliamo.

Tra le manifestazioni imperdibili ci sono Benetutti, dove la tradizionale Pentolaccia a cavallo vedrà cavalieri sfidarsi in un gioco di destrezza e precisione, Ottana, con l’imponente sfilata dei suoi Boes e Merdules, e Orotelli, dove le maschere dei Thurpos torneranno a rievocare antichi riti legati alla terra e al lavoro nei campi.

Benetutti, pentolaccia a cavallo sabato 1 marzo

Sabato 1° marzo 2025, Benetutti si prepara a vivere uno degli eventi più attesi del Carnevale: la Pentolaccia a Cavallo, giunta alla sua XIVª edizione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ippica Benetuttese, unisce spettacolo e tradizione in un appuntamento che richiama appassionati di equitazione e curiosi da tutta la Sardegna.

L’evento vedrà protagonisti i cavalieri e i loro cavalli in una sfida di agilità e precisione, con l’obiettivo di rompere la tradizionale pentolaccia, dando vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente.

Alle ore 14:30 a dare inizio all'evento sarà il Gruppo di Sbandieratori Quartiere Fontana e i Musici di Guasila. A seguire, la spettacolare sfilata dei gruppi a cavallo che prenderanno parte alla gara.

SCOPRI IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Ottana, maschere lignee, laboratori, visite guidate e riti ancestrali - domenica 2 marzo

Domenica 2 marzo, l'accogliente centro di Ottana diventerà il cuore pulsante della tradizione con Caratzas in Otzana 2025, un evento che fonde cultura, musica e identità in un’atmosfera di festa e suggestione. Tra maschere lignee scolpite a mano, riti ancestrali e suoni avvolgenti, il Carnevale ottanese si conferma come uno degli appuntamenti più autentici e coinvolgenti della Sardegna.

La giornata avrà inizio alle ore 10:00 con i laboratori artigianali “Manos de Oro”, dove i visitatori potranno osservare dal vivo la maestria degli intagliatori locali. In contemporanea, sarà aperto il MAT – Museo Arti e Tradizioni e si potranno effettuare visite guidate alla Chiesa di San Nicola.

Il momento clou sarà nel pomeriggio: alle 16:30, le strade del paese si animeranno con la grande sfilata delle maschere tradizionali, che sarà presentata da Giuliano Marongiu. Il suono dei campanacci accompagnerà il corteo, creando un’atmosfera carica di energia e misticismo.

SCOPRI IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Orotelli, sfilate, concorsi e degustazioni - domenica 2 marzo

Il programma dell’edizione 2025 del “Carrasecare Oroteddesu” è ricco e si articola in tre giornate: 2, 4 e 9 marzo

Domenica 2 Marzo:

Ore 15:00: Sfilata di maschere tipiche come “Sos Thurpos”, “Sos Thurpeddos”, “S’Eritaju”, maschere spontanee e carri allegorici. Raduno presso il parco giochi del rione Mussinzua e festa finale in Piazza 1° Maggio.

Concorso “Famiglie in Maschera” con premiazione della famiglia più simpatica e spiritosa.

Intrattenimento musicale a cura di Matteo Pintus, Davide Ledda e Ayrton Ortu.

Degustazione di cattas, le tipiche frittelle di carnevale.

SCOPRI IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO