All'ospedale di Lanusei apre per la prima volta un ambulatorio dedicato alle Malattie infettive. L'inaugurazione del nuovo servizio è prevista per il 5 marzo prossimo e avrà sede al piano terra del Nostra Signora della Mercede. Il dottor Francesco Cabras, esperto in Malattie infettive e tropicali, sarà responsabile della gestione del servizio, che rientra sotto la Direzione del presidio ospedaliero di Lanusei.

"Per il nostro ospedale questo servizio è una novità assoluta – sottolinea Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero – questa apertura è molto importante, anche perché attualmente ci sono tantissimi ogliastrini che devono sobbarcarsi lunghe trasferte per poter effettuare una visita infettivologica, mentre ora i pazienti potranno scegliere anche Lanusei. Inoltre - continua Ferrai – il nostro presidio adesso può contare sulle consulenze da parte di un infettivologo, non soltanto per quanto riguarda le patologie, ma anche per quanto concerne l’assunzione degli antibiotici che devono essere utilizzati in maniera pertinente e mirata per non ridurne l’efficacia".

Il servizio, che ha ricevuto il forte sostegno della Direzione aziendale, è attivo da diverse settimane per offrire consulenze interne ai pazienti curati presso l'Ospedale N.S. della Mercede e per supportare i medici delle varie strutture. In particolare, l'ambulatorio si occupa della diagnosi, della cura e dell'assistenza dei pazienti affetti da diverse malattie infettive, come infezioni virali croniche, malattie cardiovascolari di origine infettiva, epatiti, infezioni del sistema nervoso centrale, malattie ossee e fungine, parassitosi, malattie tropicali, malattie sessualmente trasmissibili (MST) e malattie opportuniste che colpiscono le persone immunodepresse.

"Ci sono tantissime patologie che vengono diagnosticate tardi, a partire da quelle sessualmente trasmissibili - spiega il dottor Francesco Cabras, responsabile del nuovo servizio – per esempio, nell’epoca post-covid abbiamo riscontrato un incremento dei casi di sifilide. Sapere che ora nel nostro ospedale c’è un professionista che può trattare queste malattie, credo rappresenti un valore aggiunto molto importante per i nostri pazienti".



Uno degli obiettivi principali è concentrarsi costantemente sulla prevenzione: il servizio appena introdotto aiuterà a fornire informazioni e supporto mirato sulle malattie infettive, al fine di impedirne la diffusione. Quando si tratta di patologie complesse, potrebbero essere coinvolti altri esperti per creare un team multidisciplinare che possa prendersi cura del paziente in modo completo.



Le visite presso l'ambulatorio di Malattie infettive possono essere prenotate attraverso il Cup al numero telefonico 15 33 - 0782 490 315. Questo servizio è attivo il mercoledì dalle 9:00 alle 14:00. Per contattare direttamente l'ambulatorio, è possibile chiamare il numero 0782 49 02 22 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica infettive@aslogliatra.it.