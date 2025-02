Aveva investito i suoi risparmi sperando in un guadagno sicuro, ma ha trovato solo un raggiro ben orchestrato. Una donna di 59 anni di Lanusei è caduta vittima di una truffa finanziaria, versando in totale 11.500 euro su due conti correnti intestati a persone poi identificate dai Carabinieri.

Tutto è iniziato con una telefonata da parte di presunti broker finanziari, che le hanno promesso rendimenti elevati convincendola a effettuare tre bonifici: due da 4.000 euro e uno da 3.500. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando i truffatori le hanno fatto installare l’applicazione “Anydesk”, un software di controllo remoto che ha permesso loro di gestire direttamente le operazioni sul suo conto.

Dopo alcuni giorni, la vittima ha capito di essere stata raggirata e si è recata dai Carabinieri di Lanusei per sporgere denuncia. Da lì sono partite le indagini, che hanno portato all’identificazione di tre persone: un uomo di 69 anni e una donna di 59 residenti in provincia di Biella, e un altro uomo di 58 anni in provincia di Latina.

Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e degli accertamenti bancari, gli investigatori sono riusciti a risalire ai conti su cui era confluito il denaro, intestati proprio ai tre sospettati.

L’episodio è l’ennesima dimostrazione di quanto le truffe online siano sempre più sofisticate e pericolose. I Carabinieri raccomandano di diffidare da promesse di guadagni facili e di evitare di installare software di controllo remoto su richiesta di sconosciuti.