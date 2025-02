Sulla morte di Michelle Trachtenberg, ritrovata priva di vita dalla madre nel suo appartamento di New York lo scorso mercoledì, nessuna ipotesi definitiva è stata ancora avanzata, se non quella di un possibile rigetto del suo recente trapianto di fegato. La causa del decesso della 39enne, avvenuto per arresto cardiaco, è stata confermata, come riportano oggi le testate locali, dai paramedici intervenuti sul luogo.

L'attrice statunitense, classe 1985 e famosa per le serie televisive "Gossip Girl" e "Buffy l'Ammazzavampiri", aveva subito recentemente un trapianto di fegato, quindi la sua morte potrebbe essere collegata al possibile rigetto dell'organo o a complicazioni aggiuntive. Attualmente non è stata resa nota la causa del decesso e si attende l'esito dell'autopsia. Gli esperti avvertono che le complicazioni da trapianto possono manifestarsi anche diversi mesi dopo l'intervento e rappresentare un rischio mortale se non affrontate prontamente.

Nei mesi scorsi, l'attrice aveva condiviso su Instagram immagini che mostravano un aspetto visibilmente dimagrito e delicato, generando preoccupazione tra i suoi fan. Nonostante ciò, aveva rassicurato di essere in uno stato di "felicità e salute". La polizia ha escluso la presenza di circostanze sospette legate alla morte di Michelle Trachtenberg. "Non si ritiene che ci siano elementi criminali coinvolti", hanno dichiarato le autorità, precisando che l'inchiesta è ancora in corso. La causa ufficiale del decesso di Trachtenberg verrà determinata dall'ufficio del medico legale.