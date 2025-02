Paura nella serata di ieri sulla SS129, nel territorio di Onifai, dove un’auto si è ribaltata dopo aver impattato contro un cinghiale che attraversava improvvisamente la carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:36, quando il conducente, trovandosi davanti l’animale, non è riuscito a evitare l’impatto. La violenza dello scontro ha fatto perdere il controllo del veicolo, che si è capovolto sulla sede stradale.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra 9A dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite gravi.

L’episodio riaccende i riflettori sul problema degli attraversamenti improvvisi di fauna selvatica sulle strade sarde, una criticità sempre più frequente che rappresenta un pericolo per automobilisti e motociclisti.