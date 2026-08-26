Maxi-blitz antidroga dei Carabinieri all'alba nel centro storico di Sassari. L'imponente dispositivo, coordinato dalla Procura della Repubblica, è scattato intorno alle 4 del mattino per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sassari nei confronti di soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento ha visto sul terreno i militari della Compagnia di Sassari affiancati dai reparti speciali dell'Arma: lo Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna", il Nucleo Cinofili, l'11° Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas e il supporto dei Vigili del Fuoco. Il cuore operativo del blitz si è concentrato nel reticolo di Sassari Vecchia tra via San Donato, piazza San Donato, via delle Muraglie e via La Marmora, con corso Vittorio Emanuele temporaneamente interdetto al traffico per circa un'ora per consentire le manovre di sicurezza.

Il bilancio dell'operazione conterebbe oltre 15 ordinanze di custodia cautelare e circa 20 fermi eseguiti tra cittadini italiani ed extracomunitari, a fronte di 45 decreti di perquisizione domiciliare e personale volti a smantellare la centrale dello spaccio radicata nel quartiere antico della città.