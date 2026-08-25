La filiera del riciclo della plastica sta affrontando una fase di forte criticità a livello nazionale, con lo stop degli impianti da parte del consorzio COREPLA e la conseguente saturazione degli spazi di stoccaggio autorizzati. La situazione ha spinto il Comune di Alghero ad adottare una soluzione temporanea per garantire la continuità della raccolta.

Con l'ordinanza sindacale n. 25/2026 è stata disposta la chiusura parziale dell'Ecocentro di Santa Maria La Palma, così da utilizzare gli spazi disponibili per lo stoccaggio provvisorio della plastica raccolta. La raccolta continuerà quindi regolarmente, evitando che il materiale rimanga nelle abitazioni o nelle attività.

“Ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale che sta interessando l’intera filiera nazionale del riciclo della plastica e che inevitabilmente produce conseguenze anche sul nostro territorio” dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto. L'Amministrazione sta lavorando con la Città Metropolitana e gli altri Comuni dell'area vasta per individuare ulteriori possibilità di stoccaggio.

Secondo l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, l'emergenza è “più grave di quella verificatasi a dicembre 2025” e potrebbe proseguire per diverse settimane. “Con grande senso di responsabilità stiamo lavorando per evitare conseguenze ai cittadini e alle imprese, che in assenza di interventi di questo tipo sarebbero costretti a tenere la plastica in casa e nelle attività”.