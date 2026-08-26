Un violento incendio di vegetazione ha lambito e danneggiato un insediamento produttivo nella zona industriale di Macchiareddu, nel territorio di Assemini. L'allarme è scattato intorno alle 15 di ieri, martedì 25 agosto, quando un rogo partito da un fitto canneto e sterpaglie si è rapidamente propagato, arrivando a penetrare all'interno del perimetro di un'azienda locale.

Il fronte del fuoco ha aggredito e avvolto una struttura attualmente in disuso, intaccando gravemente un impianto fotovoltaico, diversi carrelli elevatori e varie attrezzature da lavoro.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere le fiamme. Terminate le operazioni di spegnimento, sono state avviate le procedure di bonifica dei focolai residui e di messa in sicurezza dell'area.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati a stabilire le probabili cause dell'incendio. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. L'intervento si è protratto per alcune ore, con le operazioni che si sono concluse alle ore 21.