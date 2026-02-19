Il maltempo continua a interessare la Sardegna. A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste dal bollettino della Protezione Civile, i Comuni di Alghero e Olbia hanno disposto la chiusura di parchi e cimiteri in via precauzionale.

Ad Alghero, il sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato un’ordinanza che prevede l’interdizione al pubblico accesso al Cimitero comunale e ai parchi Tarragona, Rafael Caria, Giuseppe Manno e Caragol, oltre a tutti gli altri parchi e alle aree pinetate di Alghero e Fertilia. Le aree resteranno chiuse dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, fino alle ore 21:00 di domani, venerdì 20 febbraio, e comunque fino al cessare delle condizioni meteo avverse.

Il provvedimento si è reso necessario alla luce delle previsioni che annunciano forti venti da ovest-nord-ovest su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca. Disposto inoltre il divieto di stazionamento, in via precauzionale, nelle aree alberate, lungo i litorali, nei moli e nelle zone esposte a possibili mareggiate.

A Olbia, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi ha ordinato la chiusura del parco urbano Fausto Noce e di tutti i cimiteri cittadini e frazionali per la giornata di oggi e per domani, venerdì 20 febbraio. Sono state inoltre sospese tutte le attività cimiteriali.

Le misure, adottate in via preventiva, mirano a tutelare l’incolumità dei cittadini e degli operatori in considerazione delle forti raffiche di vento attese nelle prossime ore.