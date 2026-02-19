A partire dal prossimo 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida sia in Italia che per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.



Per agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e permettere ai cittadini di sostituire il documento in tempo utile, ad Alghero sono state organizzate aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe.



Le attività si svolgeranno presso l’Ufficio Anagrafe in Via Catalogna n. 52; dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ogni mercoledì pomeriggio dal 28 gennaio 2026 al 28 luglio 2026.



Per richiedere la sostituzione, è necessario presentare una foto tessera recente (non antecedente a 6 mesi), insieme alla carta d’identità cartacea (indipendentemente dalla data di scadenza) o alla CIE scaduta, in scadenza o deteriorata.



In caso di furto o smarrimento, è richiesta la denuncia originale presentata alle Forze dell’Ordine e un altro documento di riconoscimento valido.



Nel caso di minori, è necessario l’assenso all’espatrio da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Se uno dei genitori non può presentarsi, l’assenso può essere dato tramite un modulo apposito firmato e corredato da una copia del documento d’identità. Per i minori figli di genitori vedovi o riconosciuti da un unico genitore, è sufficiente la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale.



I costi per la sostituzione sono di € 22,00 se si possiede una carta d’identità cartacea o una CIE scaduta/in scadenza, mentre sono di € 27,00 in caso di furto, smarrimento o deterioramento, con pagamento esclusivamente tramite POS.



L’Amministrazione invita quindi tutti i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea a richiedere in tempo la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

