Sono già più di cento gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco del Comando di Sassari a causa del forte vento che dalle prime ore del mattino sta interessando tutto il nord Sardegna. Oltre quaranta le richieste ancora da evadere.

Le criticità maggiori si registrano in Gallura, dove operano senza sosta le squadre di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, affiancate dai colleghi di Ozieri e dalla sede centrale di Sassari. Gli interventi riguardano soprattutto la messa in sicurezza e la rimozione di elementi pericolanti come tegole, antenne e pensiline divelte dalle raffiche.

Numerosi anche i casi di ascensori rimasti bloccati a seguito delle interruzioni di energia elettrica. Diversi gli alberi abbattuti dal vento: in mattinata i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti insieme al 118 sulla strada provinciale 14 per soccorrere una persona rimasta intrappolata sotto un albero caduto.

Considerato il perdurare delle condizioni meteo avverse, il Comando ha disposto il potenziamento dei dispositivi di soccorso anche nelle ore notturne.