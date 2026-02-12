Giornata intensa per i Vigili del fuoco di Sassari, impegnati su tutto il territorio provinciale a causa del maltempo e delle forti raffiche di maestrale. Sono già oltre sessanta gli interventi effettuati, con numerose richieste ancora in attesa.

Ad Arzachena un eucalipto è crollato sulla SP13 coinvolgendo un furgone e un’auto e bloccando entrambe le carreggiate: non si registrano feriti. Sul posto anche la Polizia locale. A Porto Torres i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’impalcatura di un edificio in ristrutturazione. A Tempio il vento ha compromesso la stabilità del Pala Tenda: l’area è stata delimitata in attesa del calo delle raffiche, mentre i Carabinieri presidiano la zona.

In Gallura le squadre sono impegnate soprattutto per alberi pericolanti. A Tempio Pausania, dopo l’annullamento della prima sfilata del “Carrasciali Timpiesu”, è arrivato lo stop anche a quella di sabato 14 febbraio. "Nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di una sua riprogrammazione in altra data", ha detto il sindaco Gianni Addis. Il maestrale ha infatti danneggiato il Parco Tenda, cuore dei festeggiamenti, dove erano previste le serate danzanti. I tecnici dei Vigili del fuoco stanno verificando l’agibilità della struttura.

