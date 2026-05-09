Si chiama “Dalle Alpi al Blu” la nuova operazione che dal 12 giugno collegherà l’aeroporto Corrado Gex con Cagliari e Palermo attraverso un volo charter settimanale.

Il collegamento sarà attivo ogni venerdì fino al 25 settembre, con una pausa tra il 31 luglio e il 28 agosto. In totale sono previste undici rotazioni distribuite tra giugno, luglio e settembre. Il servizio sarà operato dalla compagnia Luxwing.

L’iniziativa punta a rafforzare i collegamenti tra aeroporti regionali e mete turistiche molto richieste nel periodo estivo. “Dalle Alpi al Blu sintetizza il nostro approccio: mettere in connessione prodotto, rete e territorio”, ha spiegato Luca Prandini, direttore prodotto del gruppo Gattinoni.

Secondo Prandini, l’attivazione di voli diretti da scali regionali come quello di Aosta rappresenta “un vantaggio concreto per la rete”, perché permette di offrire ai viaggiatori soluzioni più immediate e comode fin dalla partenza.