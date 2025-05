Proseguono i lavori di efficientamento delle reti idriche ad Alghero. Martedì 20 maggio saranno collegate le nuove condotte realizzate in via Coros e via Barxa. Per consentire le operazioni di scollegamento delle vecchie tubature e l’attivazione delle nuove, tra le 8 e le 18 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni idriche in numerose vie: tra queste, viale della Resistenza, via Berlinguer, via Sant’Anna, via Lussu, via Mozart, via Falcone e molte altre.

Le nuove reti realizzate da Abbanoa in città coprono quasi 10 chilometri, con un investimento di oltre 7,2 milioni di euro. “Alghero è tra i principali centri su cui il Gestore unico sta investendo i fondi europei di sviluppo e coesione ‘Fsc’ destinati a ‘Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico’”. La città è interessata da tre maxi-appalti: il primo coinvolge le zone del Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant’Anna; il secondo Fertilia; il terzo il Centro storico e Giovanni XXIII.

Sempre martedì 20 maggio, dalle 8 alle 16, è previsto un intervento di manutenzione sull’acquedotto Campidano, in località Sa Cantonera a Sestu. Durante le operazioni l’acquedotto sarà messo in standby. L’erogazione sarà comunque garantita grazie alle manovre in rete e all’utilizzo delle scorte nei serbatoi comunali. Possibili cali di pressione potranno verificarsi nelle zone alte a partire dalla tarda mattinata.