Divieto di dimora a Capoterra per un 21enne, indagato per sequestro di persona e minacce aggravate ai danni di una donna di 39 anni. Questa mattina i carabinieri della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata a settembre scorso, dopo la denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata attirata con un pretesto nella località isolata di Mitza Caria, dove il giovane, insieme a un complice non ancora identificato, l’avrebbe minacciata puntandole contro una pistola.

Successivamente, l'avrebbe obbligata con la forza a salire a bordo di un’auto, con l’intento di costringerla a pagare un presunto debito. La donna, però, sarebbe riuscita ad approfittare di un momento di distrazione per divincolarsi e fuggire, raggiungendo subito dopo la caserma dei carabinieri.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura di Cagliari ha richiesto al Gip una misura cautelare “per evitare la reiterazione di episodi violenti e proteggere la vittima”. Il giovane dovrà ora risiedere in un altro comune e presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.