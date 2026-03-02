Paura e fiamme nella notte a Cagliari, dove i Vigili del fuoco sono stati chiamati intorno all'1:45 di notte in via Monte Santo nel quartiere di Is Mirrionis per domare un incendio che ha distrutto un'auto parcheggiata.

I VVF hanno provveduto a spegnere l'incendio e garantire la sicurezza sul luogo, avviando successivamente le indagini per determinarne le cause. Durante l'operazione, sono stati riscontrati danni, seppur minimi, alla facciata di un edificio vicino. Per supportare l'operazione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.



Altri due gli interventi dei Vigili del fuoco di Cagliari per incendi verificatisi poco dopo l'1:00. Una squadra di pronto intervento è intervenuta con successo per spegnere le fiamme di un'auto parcheggiata in via Palestrina a Quartu Sant'Elena, evitando che altre vetture circostanti fossero coinvolte. Un altro intervento si è svolto in via Saverio Belgrano a Cagliari, dove la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino portuale ha spento le fiamme di un ciclomotore parcheggiato nei pressi di una palazzina.



Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte in nessuno dei tre incidenti.