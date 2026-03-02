Durante il Festival della Canzone Italiana 2026 a Sanremo, l’associazione culturale Ichnusae ha ideato un progetto innovativo per promuovere la cultura e l'identità sarda, coinvolgendo il pubblico in incontri diretti a Sanremo.



Attraverso brevi conversazioni dedicate alla Sardegna, la manifestazione ha offerto ai presenti l'opportunità di scoprire aspetti della cultura, lingua e produzione musicale contemporanea dell'Isola.



Durante questi momenti interattivi, sono stati distribuiti CD di artisti sardi per promuovere nuove voci musicali locali e diffondere la cultura isolana tra il pubblico del Festival.



L'obiettivo principale di questa iniziativa era quello di inserire la Sardegna in un contesto musicale di rilevanza nazionale, favorire un dialogo informale con il pubblico e contribuire alla diffusione della scena artistica isolana.



Con un approccio inclusivo e coinvolgente, Ichnusae ha voluto evidenziare il potere unificante della musica sarda come mezzo di connessione culturale, narrativa e di identità territoriale, rafforzando il legame tra territorio e produzioni artistiche contemporanee.



Questa attività si inserisce all'interno delle iniziative dell'associazione volte a valorizzare la cultura sarda a livello nazionale e a promuovere incontri interculturali tra diverse comunità, linguaggi e tradizioni.

