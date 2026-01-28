PHOTO
"Non è accettabile che, in materia di istruzione, la fredda logica dei numeri prevalga sul buon senso. Per questa ragione ritengo che l'accorpamento imposto dal Ministero della Pubblica istruzione con un Piano di dimensionamento scolastico imposto dall'alto sia da contrastare in tutti i modi possibili". Lo afferma il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, commentando il provvedimento adottato dal commissario governativo sul fronte del dimensionamento scolastico.
"Nuoro paga già lo scotto di tagli sconsiderati ai servizi, non è pensabile quindi che si possa procedere con gli accorpamenti di un baluardo fondamentale come la rete scolastica indebolendo, di fatto, l'offerta formativa rivolata ai nostri ragazzi", conclude Fenu.