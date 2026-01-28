“Di fronte a certi drammi le parole non bastano più. Servono i fatti”. Lo scrive sui social il leader del M5s Giuseppe Conte, che annuncia: "Abbiamo stanziato un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti, e ora li mettiamo in votazione. Sabato gli iscritti del Movimento sono chiamati a votare" sulla loro destinazione ai territori colpiti dal maltempo.

"Ma la parte del leone la deve fare il governo, con grande speditezza e responsabilità. I soldi ci sono e si possono prendere da quel progetto faraonico del Ponte che ha fallito" aggiunge Conte.

IL RINGRAZIAMENTO DI TODDE

“Desidero esprimere un ringraziamento sincero per la scelta di destinare un milione di euro, frutto del taglio degli stipendi degli eletti, al sostegno di cittadini, famiglie e imprese colpite dal maltempo. È un gesto concreto di solidarietà che testimonia vicinanza reale ai territori, alle aziende e alle persone che stanno vivendo momenti di grande difficoltà”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta l’annuncio del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“In Sardegna – prosegue la presidente – sono stati coinvolti oltre 112 comuni, con danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive. In questo contesto, ogni intervento tempestivo rappresenta un aiuto prezioso per affrontare le prime emergenze e avviare il percorso di ricostruzione”.

“La decisione di rimettere la parola agli iscritti del Movimento - sottolinea Todde - chiamati a ratificare questa proposta, rafforza il valore democratico di un’iniziativa che mette al centro i cittadini e i territori. È un segnale importante di responsabilità e coerenza, soprattutto in una fase in cui è indispensabile che tutte le istituzioni agiscano con rapidità e determinazione per garantire risorse adeguate e risposte immediate”.

“La Regione Sardegna – conclude Todde – continuerà a lavorare senza sosta per dare supporto alle comunità colpite, collaborando con tutte le istituzioni e le parti colpite dagli eventi e accoglie con gratitudine ogni contributo che, come questo, nasce da un forte senso di coesione territoriale”.