Il 1° settembre scorso, un anziano era stato aggredito alle spalle a Sassari dopo aver prelevato parte della propria pensione da un bancomat Poste italiane, venendo derubato del denaro appena ritirato.

Nella mattina di sabato 22 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di Sassari con precedenti penali per rapina aggravata, in quanto ritenuta la presunta responsabile dell'aggressione all'anziano.

Grazie all'accurata indagine condotta dagli agenti della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, è stato possibile ricostruire l'accaduto e identificare la presunta responsabile, che è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Sassari e su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'indagata è stata quindi trasferita presso il carcere di Sassari Bancali in esecuzione dell'ordinanza.