Domenica 8 giugno, alle 16:30, l'ambasciatrice della Palestina in Italia, S.E. Abeer Odeh, farà visita alla parrocchia di Nostra Signora de La Salette a Olbia per incontrare il parroco don Gianni Sini. Don Gianni, da lungo tempo impegnato a sostenere la causa palestinese con viaggi regolari in Palestina dal 1978, ha manifestato l'intenzione di organizzare un incontro tra l'ambasciatrice e la comunità locale per favorire un dialogo aperto sulla situazione del popolo palestinese, con particolare attenzione agli eventi del 7 ottobre 2023 e al contesto storico recente.

S.E. Odeh, oltre al suo ruolo di ambasciatrice della Palestina in Italia, ricopre anche incarichi presso diverse agenzie delle Nazioni Unite dal 2019 e, a partire dal gennaio 2025, presso la Repubblica di San Marino. Attualmente, si stima che ci siano circa 12 milioni di palestinesi nel mondo, con 1,8 milioni di persone che vivono nella densamente popolata Striscia di Gaza su una superficie di 360 km². La zona è fortemente isolata, con pochi collegamenti internazionali, a eccezione del valico con l'Egitto.

L'ambasciata palestinese si impegna a promuovere relazioni diplomatiche con l'Italia e altre istituzioni europee e internazionali per sensibilizzare sulla situazione dei palestinesi e per sostenere il riconoscimento dei loro diritti e la ricerca di pace. La memoria collettiva dei palestinesi fa riferimento alla Nakba del 15 maggio 1948, un evento cruciale nella loro storia.

Nonostante il riconoscimento da parte di gran parte della comunità internazionale, compresa la Santa Sede, lo Stato di Palestina continua a incontrare ostacoli che limitano la sua piena sovranità. Grazie alle sue esperienze dirette in Palestina, don Gianni ha potuto testimoniare le difficoltà quotidiane della popolazione palestinese e le tensioni presenti nel territorio. L'ambasciatrice sarà disponibile per rispondere alle domande del pubblico durante l'incontro che si terrà presso la parrocchia di Nostra Signora de La Salette.