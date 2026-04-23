La Sagra della Fragola è pronta a tornare per deliziare i palati dei visitatori che i prossimi 9 e 10 maggio raggiungeranno numerosi la borgata di Sa Segada- Tanca Farrà, nell’agro algherese, per la X edizione di questo appuntamento ormai atteso e fisso della primavera di Alghero e della Nurra.

Il rosso e prelibato frutto che mette d’accordo piccoli e grandi, una vera eccellenza del territorio, sarà protagonista di una due giorni ricca di appuntamenti. Non solo si potranno degustare le migliori varietà di fragole coltivate dai produttori locali ma si potranno visitare numerosi stand di enogastronomia e artigianato con un ventaglio ampio di scelte per mangiare e allietare l’attesa, tra i vari appuntamenti d’intrattenimento e musicali che compongono il ricco e variegato programma messo a punto dal Comitato di Borgata di Sa Segada- Tanca Farrà, organizzatore instancabile della sagra.

Quest’anno è prevista inoltre la Pesca di Beneficenza il cui ricavato andrà alla Fondazione IEO Monzino, Lega del Filo d’Oro. I biglietti sono già acquistabili tramite il comitato di Borgata, contattabile attraverso le proprie pagine social. Ogni ticket comprende anche una fetta di deliziosa torta.

La Sagra della Fragola esce dai confini regionali. Lo scorso fine settimana, infatti, una delegazione del Comitato di Sa Segada ha fatto tappa a Malta in occasione della Festa Frawli, ovvero la Sagra della Fragola di I’Mgarr, un villaggio maltese. Un’occasione per condividere strategie e collaborazioni future per far crescere sempre di più questo evento che ha come protagonista la gustosa e profumata fragola.