L’Enas, ente che gestisce la fornitura di acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa, realizzerà tra venerdì 19 e sabato 20 settembre un intervento di efficientamento sull’interconnessione tra gli invasi Bidighinzu, a Bessude, e Temo, a Monteleone Rocca Doria. Un’opera considerata strategica per migliorare l’approvvigionamento idrico dei centri della provincia di Sassari, messi a dura prova dalla lunga siccità.

I lavori avranno una durata di 24 ore, dalle 7 del 19 alle 7 del 20 settembre, con la sospensione dell’alimentazione del potabilizzatore di Bidighinzu. Sarà quindi interrotta l’erogazione idrica a Ittiri, Uri, Ossi, Tissi, Muros, Osilo, Sennori, Usini, Sorso e in alcune frazioni di Alghero: Rudas, Monte Calvia, Sorigheddu e Carrabuffas.

Per garantire un servizio essenziale durante la chiusura, Abbanoa ha predisposto autobotti per la distribuzione di acqua potabile. Le cisterne saranno operative dal pomeriggio di venerdì fino a sabato pomeriggio, o comunque fino al superamento dell’emergenza.