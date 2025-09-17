Un grave incidente avvenuto lungo corso Vittorio Emanuele, all’uscita di Mamoiada in direzione Orgosolo, è costato la vita a Lorenzo Sale, 18 anni. Il giovane, che viaggiava in sella al suo scooter, si è schiantato contro un camion.

L’impatto è stato violentissimo. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118, le sue condizioni sono apparse da subito disperate: sono state avviate sul posto le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Dai primi accertamenti è emerso che il mezzo pesante era in movimento. L’autista, risultato illeso, è stato sottoposto ad alcoltest, che ha dato esito negativo.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio degli inquirenti. L’intera comunità di Mamoiada è sconvolta dalla tragedia che ha colpito un ragazzo così giovane.