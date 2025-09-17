Il sindacato Orsa Tpl ha annunciato uno sciopero di 24 ore per giovedì 18 settembre che interesserà tutte le unità produttive dell’Arst, dai servizi automobilistici e ferroviari al metrotranviario, agli uffici amministrativi e agli impianti fissi. La protesta prosegue per denunciare la mancata convocazione ai tavoli sindacali e per contestare l’ultima proposta di accordo integrativo, definita una “farsa” dalla sigla, presentata agli altri sindacati senza il coinvolgimento dell’Orsa.

I rappresentanti del sindacato ricordano che “da tempo” chiedono “carichi di lavoro sostenibili, una rivalutazione economica delle indennità aziendali ferme da decenni, regole trasparenti sui turni e una rimodulazione di quelle che sono le regole di gestione dei part-time, oggi vittima di turni con nastri elevati”.

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata, dall’inizio alla fine del servizio, garantendo comunque le fasce minime di servizio previste dalla legge, al fine di limitare i disagi agli utenti pur sostenendo le rivendicazioni dei lavoratori.