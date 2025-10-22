Aveva inghiottito 47 ovuli contenenti circa 610 grammi di cocaina, presumibilmente destinata al mercato illegale degli stupefacenti, uno dei due uomini fermati dai Carabinieri di Sassari, dopo un inseguimento in auto durante lo scorso fine settimana a Sassari.

Durante i controlli notturni per contrastare il traffico di droga, i militari hanno fermato una Ford Focus con a bordo i due uomini che viaggiavano ad alta velocità. Dopo un breve inseguimento, l'auto è stata bloccata in sicurezza grazie all'intervento di altre pattuglie.

Dopo aver sottoposto i due occupanti a controlli approfonditi, è emerso che uno dei aveva inghiottito gli ovuli, che sono stati sequestrati, mentre i due uomini arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I sospettati sono attualmente detenuti presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali in attesa dell'udienza di convalida.