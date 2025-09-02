Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 131, all’altezza di Torralba, dove una Fiat Panda si è ribaltata al chilometro 174, in direzione Cagliari. A bordo dell’auto viaggiavano due persone, entrambe rimaste ferite.

Fra queste una donna, rimasta incastrata nell’abitacolo: per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati poi affidati alle cure del 118: uno di loro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Sassari per i rilievi.

Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, l’Anas ha disposto la chiusura del tratto interessato, deviando il traffico al chilometro 179 sulla provinciale 30, nei comuni di Bonnanaro e Torralba, con rientro sulla statale al km 173.