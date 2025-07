Paura nella notte nel centro abitato di Calangianus, dove intorno all’1:30 un’auto con cinque persone a bordo, tra cui una bambina, si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Tempio Pausania, che hanno estratto uno degli occupanti rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. L’intervento si è svolto in stretta collaborazione con il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e provveduto al trasporto di tutti i feriti all’ospedale.

Dopo le operazioni di soccorso, la squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per prevenire ulteriori rischi. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Tempio, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.