Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà i presunti autori del furto del Land Rover Defender di proprietà del Comune di Bitti, assegnato in uso alla locale Compagnia Barracellare. Il colpo era stato messo a segno nelle prime ore del 12 marzo scorso, suscitando sconcerto in paese per l’audacia e la natura simbolica del bersaglio.

Le indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, hanno portato all’individuazione di due uomini, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, che sarebbero i presunti autori del furto.

Determinante, ancora una volta, si è rivelato il contributo delle telecamere di videosorveglianza comunali, che hanno immortalato i movimenti sospetti nelle fasi precedenti e successive al reato, consentendo ai militari di riconoscere inequivocabilmente i soggetti coinvolti.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite nella mattinata odierna, su delega della Procura, è stata rinvenuta anche una maschera carnevalesca indossata, secondo gli investigatori, da uno dei due uomini nelle fasi immediatamente precedenti al furto, verosimilmente per rendersi irriconoscibile.