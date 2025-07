Momenti di paura questa mattina a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un portavalori è stato assaltato da due uomini armati davanti al supermercato MD di via Rossini. L’assalto è avvenuto intorno alle 8, in pieno giorno, mentre il personale della società Battistolli stava ritirando l’incasso del punto vendita.

I malviventi, probabilmente giunti sul posto a bordo di una moto, hanno affiancato il mezzo e, in pochi secondi, hanno puntato una pistola contro le guardie giurate, riuscendo a impossessarsi di una borsa contenente denaro contante. Il bottino ammonta a circa 37mila euro.

Durante l’azione è stato esploso un colpo d’arma da fuoco, molto probabilmente a scopo intimidatorio. Fortunatamente non si registrano feriti. Dopo il colpo, i rapinatori si sono dati alla fuga a bordo di un furgone bianco.

Un'operazione rapida e studiata nel dettaglio, secondo gli investigatori. Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati nell’identificazione dei responsabili e nella ricostruzione dettagliata dell’accaduto.