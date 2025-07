È stato individuato e denunciato in stato di libertà il presunto responsabile dell’incendio dell'Alfa Romeo Giulietta, avvenuto nella prima mattinata dello scorso 8 marzo in Via Brigata Sassari, a Bitti, ai danni di una 30enne del luogo.

Le fiamme che avevano provocato ingenti danni al veicolo erano state domate da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro, che ne avevano decretato la matrice dolosa.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di individuare e deferire alla Autorità Giudiziaria un uomo, con precedenti specifici, che, secondo quanto riferito, avrebbe dato fuoco al veicolo per futili motivi dovuti a un banale litigio, cospargendolo di liquido infiammabile.

I Carabinieri, per risalire all’identità del responsabile hanno ricostruito una sequenza di immagini, estrapolate da diverse telecamere della zona, la cui analisi avrebbe permesso di verificare gli spostamenti del responsabile e di riconoscerlo inequivocabilmente.