Un momento di congedo formale e di reciproco ringraziamento istituzionale si è tenuto nella sede municipale del capoluogo sardo. Nella mattinata di oggi, martedì 1 settembre, la prefetta di Cagliari, Paola Dessì, si è recata in visita a Palazzo Bacaredda per rivolgere il proprio saluto di commiato all'Amministrazione comunale in occasione della conclusione del suo mandato alla guida della Prefettura di Cagliari e del suo percorso lavorativo nell’Amministrazione dell’Interno.

Ad accogliere la Prefetta è stato il sindaco Massimo Zedda, che ha rivolto alla rappresentante del Governo un saluto e un ringraziamento per il lavoro svolto nel territorio e per la collaborazione istituzionale mantenuta con il Comune nel corso del mandato.

“L’incontro di questa mattina è stato l’occasione per ribadire il valore della collaborazione tra le istituzioni al servizio della comunità cittadina” sottolinea il Comune in una nota.