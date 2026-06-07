PHOTO
Incidente stradale nella serata di oggi a Uri, all’incrocio tra via Marconi e via Tolstoj, dove per cause ancora da accertare un’auto si è scontrata con un pullman dell’Arst.
L’episodio è avvenuto mentre nelle vie del centro si stava svolgendo la processione del Corpus Domini.
Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 dell’Avis di Uri per prestare soccorso alle persone coinvolte. Secondo quanto appreso, non si registrano feriti gravi. Una coppia, marito e moglie, che viaggiavano a bordo della vettura con i figli, sono stati trasportati al Pronto soccorso di Sassari per accertamenti.