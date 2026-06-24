La Capitaneria di Porto Torres ha concluso gli accertamenti sul traghetto Gnv Azzurra a bordo del quale il 19 giugno scorso, si era sviluppato un incendio che aveva mandato in avaria i motori e bloccato la nave al largo della Corsica con 673 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio.

Su richiesta della compagnia navale è stato autorizzato il trasferimento a rimorchio del traghetto nei cantieri navali di Genova, dove sarà sottoposto alle riparazioni necessarie per riprendere la navigazione.

La partenza della Gnv Azzurra è prevista per oggi: sarà rimorchiata da mezzi specializzati secondo le modalità operative e le prescrizioni di sicurezza stabilite dall''autorità marittima e dall'ente tecnico competente.